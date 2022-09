Dieses zinsbullische Muster bildet sich in der Apple-Aktie nach der Einführung des neuen iPhones, der Watch und der AirPods

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc (NASDAQ:AAPL) notierte am Donnerstag vorbörslich leicht im Plus, eröffnete aber schwächer, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell kurz nach 9 Uhr auf der Monetary Conference des Cato-Instituts zu sprechen begann. Bullische Anleger hofften, dass die jährliche Vorstellung neuer Produkte durch Apple am Mittwoch der Aktie, die sich seit dem 17. August in einem relativ konstanten Abwärtstrend befindet,… Hier weiterlesen