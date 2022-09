Dieses Unternehmen schlägt Boeing und Lockheed und erhält einen 1 Mrd. Dollar schweren Raketenauftrag der US-Luftwaffe

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Raytheon Technologies Corp.(NYSE: RTX) hat einen fast 1-Milliarden-Dollar-Auftrag für die Konzeption, Entwicklung und Produktion einer neuen Hyperschallwaffe für die U.Damit setzte sich das Unternehmen gegen die Konkurrenten Lockheed Martin Corp. (NYSE: LMT) und Boeing Co (NYSE: BA) durch. Was ist passiert:Nach Angaben des Pentagons wurde der Auftrag für die Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) an Raytheon vergeben. Der Auftrag im Wert von 985 Millionen Dollar… Hier weiterlesen