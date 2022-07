Diesen 2 Top-Aktien gehört die Zukunft in diesen gigantischen Megatrends!

Top-Aktien, denen die Zukunft in gigantischen Megatrends gehört? Trotz Growth-Schwäche, das klingt für Foolishe Investoren nach intakten Investitionsthesen. Natürlich geht es bei solchen Perspektiven immer um die Zukunft. Aber man sieht so manches Mal, dass zumindest die Wettbewerbsposition attraktiv erscheint, um langfristig orientiert zu profitieren.

Pinterest (WKN: A2PGMG) und DocuSign (WKN: A2JHLZ) sind zwar in den vergangenen Wochen und Monaten tief gefallene Top-Aktien. Allerdings sehe ich trotzdem das Potenzial, dass ihnen die Zukunft in ihren Megatrend-Märkten gehört. Schauen wir einmal, welche das sind und welche Transformation bevorstehen könnte.

Top-Aktie Pinterest: Megatrends Social Media & Social Commerce!

Schon mal etwas von Social Commerce gehört? Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob es die Wortschöpfung gibt. Bei der Top-Aktie Pinterest könnte das jedoch ein Megatrend sein, der sich aus den Wörtern Social Media und E-Commerce zusammen setzt. Das ist jedenfalls die Synergie, die ich hier sehe.

Im Moment konzentriert sich der breite Markt vor allem auf die negativen Dinge. Weniger Neukundenwachstum, schwächere Perspektiven. Na klar, das Reopening schlägt voll und ganz ein. Aber: Dass das Management bei den durchschnittlichen Umsätzen je Nutzer weiter aufholt und jetzt einen Wechsel eingeläutet hat, um den E-Commerce weiter zu stärken, das nimmt der Markt kaum wahr.

Pinterest besitzt einen neuen CEO, der als E-Commerce-Veteran gilt. Damit könnte das Kreativ- und Inspirationsnetzwerk stärker in Richtung des Onlinehandels gehen. Für mich ist das eine Symbiose aus passenden Ideen mit direkten Kaufhinweisen, die Nutzer über das Netzwerk erhalten können. Dabei könnte es für jeden Kauf einen Umsatzanteil geben und entsprechend deutlich mehr Umsatz je Nutzer. Das ist für mich ein Vervielfachungspotenzial bei dieser Top-Aktie.

Pinterest besitzt im Megatrend der sozialen Medien bereits ein intaktes, großes Ökosystem, das die Nutzer profitabel monetarisiert hat. Mit dem Onlinehandel gilt es, jetzt die neue, bedeutend größere Ebene zu erreichen.

DocuSign: E-Signaturen gehören die Zukunft

Eine zweite Top-Aktie, die einen Megatrend prägt, ist für mich außerdem DocuSign. Wie aufregend kann eine Unterschrift sein, fragen sich womöglich viele Investoren. Na ja, frage dich selbst: Wie viele Unterschriften gibt es im Berufsalltag, bei Vertragsunterzeichnungen oder in wirtschaftlichen Prozessen? Wir sehen daher, dass der Markt sehr alltäglich und damit groß ist. Kann dieser Prozess digitalisiert werden, ist DocuSign der führende Akteur in diesem Markt. Na ja, das Marktpotenzial ist gigantisch.

Bei DocuSign gibt es ebenfalls Gründe, warum der Markt nicht so euphorisch ist. Der Knalleffekt während der Pandemie ist offenbar zunächst vorbei. Trotzdem ist das Geschäftsmodell noch auf Wachstum ausgelegt. Das Management ist noch nicht einmal dabei, eine groß angelegte Internationalisierungsstrategie zu fahren. Der Markt der Unterschriften ist aber eben nicht regional begrenzt.

Digitalisierung bleibt ein Megatrend, der Einzug hält. Unternehmen und Dienstleister dürften ihre Prozesse konsequent effizienter gestalten. Oder gestalten müssen. Die E-Signatur sehe ich als einen relevanten Teilbereich in diesem Markt an. DocuSign hat zwar mit seinen Problemchen zu kämpfen und das Unternehmen bekommt einen neuen CEO. Trotzdem glaube ich: Mit bereits über einer halben Milliarde US-Dollar an Umsatz ist dieser Name hier stark positioniert.

Der Artikel Diesen 2 Top-Aktien gehört die Zukunft in diesen gigantischen Megatrends! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von DocuSign und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von DocuSign und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2022