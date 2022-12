Dieselpreis steigt um drei Cent / Benzinpreis klettert geringfügig / Diesel jetzt gut 14 Cent teurer als Super E10

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



München (ots) -Erstmals seit Mitte Oktober ist der Preis für Diesel-Kraftstoff wieder gestiegen. Die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, dass ein Liter Diesel im bundesweiten Mittel 1,804 Euro kostet und damit drei Cent mehr als vor einer Woche. Auch Benzin ist teurer geworden, jedoch nicht im selben Maße wie Diesel. Danach kostet ein Liter Super E10 im Schnitt 1,661 Euro - ein Plus von 0,8 Cent. Der Ölpreis ist mit etwa 80 US-Dollar im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert und kann somit nicht als Erklärung für die Verteuerung dienen.Laut ADAC hatte Diesel am 18. Oktober im Schnitt 2,147 Euro gekostet, seitdem ging es mit dem Preis praktisch nur abwärts. Den Preisrückgang beim Tanken begünstigt hatten insbesondere die niedrigeren Rohölnotierungen, aber auch der wieder stärkere Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt hat für Entspannung gesorgt.Während sich der Benzinpreis im Bereich einer Normalisierung befindet, ist Diesel davon laut ADAC noch weit entfernt. Dies zeigt schon die erneut angewachsene Differenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten: Obwohl Diesel je Liter gut 20 Cent geringer besteuert wird als Super E10, kostet er aktuell 14,3 Cent mehr.Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, die über Weihnachten verreisen, rechtzeitig nachzutanken. Preiswertere Zeiten sind die Abendstunden zwischen 20 und 22 Uhr. Dann kostet Sprit im Schnitt etwa zwölf Cent weniger als morgens.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App "ADAC Spritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell