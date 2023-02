Diesel weiter günstiger als E10

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Preise für Diesel und Benzin in Deutschland sind in der vergangenen Woche gesunken. Ein Liter Diesel kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,733 Euro und damit 2,9 Cent weniger als in der Vorwoche, teilte der ADAC am Mittwoch mit. E10 verbilligte sich unterdessen um 0,7 Cent und kostete im Schnitt 1,756 Euro.

Nachdem Diesel bereits in der Vorwoche erstmals seit über acht Monaten wieder knapp günstiger als Super E10 war, normalisiert sich das Verhältnis zwischen den beiden Kraftstoffsorten damit weiter. Es gebe hier aber "noch mehr Spielraum nach unten", so der ADAC. Als Grund für die sinkenden Preise bei beiden Kraftstoffsorten nannte der Verkehrsclub unterdessen rückläufige Rohölnotierungen.

