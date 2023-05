Diese unbekannte Rohstoffaktie steigt und steigt!

Ich gehe jede Wette ein, dass 99 % aller Investoren noch nie etwas von dieser Rohstoffaktie gehört haben. Die Rede ist von Cal-Maine Foods (WKN: 907664). Ein US-Unternehmen aus Jackson, Mississippi.

Das Produkt ist nicht etwa Gas, Öl, Holz oder ein in letzter Zeit ähnlich heiß gehandelten Rohstoff. Weit entfernt! Denn Cal-Maine Foods setzt ganz auf frische Eier. Und mit diesem Allerweltsprodukt lässt sich offenbar ein Vermögen verdienen.

Noch vor 20 Jahren wurde die Rohstoffaktie von Cal-Maine Foods für rund 6 Euro gehandelt. Mittlerweile muss man für einen Anteil 45,80 Euro auf den Tisch legen (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 30.05.2023).

Oder anders formuliert: eine Versiebenfachung mit der wohl langweiligsten Aktie der Welt. Und einem gerne unterschätzten Produkt.

Ein geniales Naturprodukt

Unser Planet bietet uns viele nützliche Rohstoffe. Doch bei all der Gier nach Öl, Gas und Gold würde mir kein nützlicherer Rohstoff einfallen als das Hühnerei.

Ein einziges Ei enthält etwa 6 Gramm Protein. Und zwar in einer Form, wie man sie sonst nur in Fisch oder Fleisch findet.

Hinzu kommt eine gute Portion Vitamin D. Ein wichtiger Baustein für die Immunabwehr und obendrein in Lebensmitteln eher selten zu finden.

Doch Eier enthalten auch Cholesterin. Und Cholesterin im Blut kann im schlimmsten Fall zu ernsthaften Erkrankungen führen. Nicht jedoch durch den Verzehr von Eiern, wie Forscher kürzlich herausfanden.

Somit darf das Ei bedenkenlos auf dem Teller landen. Und die Rohstoffaktie Cal-Maine Foods im Depot.

Ein Deal mit Vergangenheit und Zukunft

Trotz des erstklassigen Produkts steht der Rohstoff Ei selten im Rampenlicht. Ein Vorteil für Investoren, die sich ungern in Märkte begeben, in denen Spekulanten das Ruder in der Hand halten.

Im Gegensatz zu Öl und Gas fehlt auch die politische Dimension. Ein plötzliches Eierverbot ist ziemlich unwahrscheinlich. Als vergleichsweise günstiges und zugleich nährstoffreiches Lebensmittel könnten Konsumenten das Ei sogar zunehmend als klimaschonenden Fleischersatz betrachten.

Ein Produkt, das Laune macht. Und die Kasse klingeln lässt. Für das Jahr 2022 berichtete Cal-Maine Foods einen Jahresumsatz von 1,7 Mrd US-Dollar, bei einer aktuellen Marktbewertung von nur 2,2 Mrd. US-Dollar.

Das klingt nach einem guten Deal. Und tatsächlich scheint die Rohstoffaktie nach den starken Kursschwankungen der vergangenen Jahre endlich zur Ruhe zu kommen. In den vergangenen sechs Monaten ging der Kurs um beinahe 20 % zurück.

An dieser Rohstoffaktie komme ich vermutlich nicht vorbei

Damit hakt die Cal-Maine-Foods-Aktie alle Punkte ab, die ich normalerweise bei einem Aktienkauf berücksichtige. Hier bekomme ich ein starkes Produkt von einem traditionsreichen Unternehmen (Gründungsjahr 1968).

Ein Produkt mit einer grandiosen Vergangenheit und womöglich auch mit einer genialen Zukunft. Geliefert von einer Rohstoffaktie, die sich nach Jahren der hohen Aufmerksamkeit so langsam wieder auf die gewohnte Umlaufbahn der allgemeinen Unbekanntheit zurückzieht.

Eine Aktie, so langweilig und spannend zugleich, dass ich vermutlich nicht um einen Kauf herumkomme. Mahlzeit!

Der Artikel Diese unbekannte Rohstoffaktie steigt und steigt! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023