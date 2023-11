Diese argentinischen Aktien sind jetzt einen Blick wert

Der argentinische Öl-Konzern YPF (WKN: 886738) hat vor wenigen Tagen einen gewaltigen Kurssprung um bis zu +50% aufs Parkett gezaubert. Auch bei weiteren Aktien hat man Sätze bis zu +20% gesehen. In diesem Artikel beleuchtet die SD-Redaktion den Aktienmarkt und die aktuelle wirtschaftliche Situation in Argentinien. Unser Autor lebt seit vier Jahren in diesem Land und erlebt die Stimmung somit hautnah.