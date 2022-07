Diese Top-Aktie gibt es jetzt zu über 50 % Rabatt

Als Investor ist man an der Börse doch stets auf der Suche nach einer Top-Aktie, die perfekt in das eigene Depot passt. Immerhin möchte man über die Zeit hinweg eine möglichst gute Rendite erzielen. Umso besser, wenn man über eine Top-Aktie stolpert, die über 50 % im Minus notiert, zumindest im Vergleich zum Allzeithoch im September des letzten Jahres.

Die Top-Aktie, die im Moment zu einem Discount von über 50 % eine spannende Chance für langfristig orientierte Investoren sein könnte, ist die von MercadoLibre (WKN: A0MYNP). Was das Unternehmen aus meiner Sicht gegenwärtig interessant macht, möchte ich dir nachfolgend näherbringen.

Eine chancenreiche Top-Aktie

Falls dir MercadoLibre im ersten Moment nichts sagt, möchte ich kurz zusammenfassen: Es handelt sich dabei um das größte E-Commerce-Unternehmen im lateinamerikanischen Raum. Im Grunde genommen kann man das Unternehmen gut und gerne als „Amazon“ Lateinamerikas umschreiben. MercadoLibre betreibt eine große Marktplatzplattform, auf der Käufer unzählige Warenangebote von Verkäufern bestellen können.

Was MercadoLibre meiner Ansicht nach zu einer Top-Aktie macht, ist nicht nur die starke E-Commerce-Plattform, sondern das gesamte Ökosystem, das sich das Unternehmen nach und nach aufbaut. Mit MercadoPago verarbeitet das Unternehmen mittlerweile selbst digitale Zahlungen und mit MercadoEnvios wickelt es die Bestellungen Dritter in Sachen Logistik ab.

Darüber hinaus dringt MercadoLibre noch weiter in andere Branchen vor. So ist das Unternehmen mit MercadoCredito nun auch im Kreditgeschäft tätig und versorgt Händler und Verbraucher mit Leihgeldern. Mit MercadoFondo ist das Unternehmen sogar in die Vermögensverwaltung eingestiegen.

Durch das wachsende Ökosystem erweitert MercadoLibre sein Umsatzpotenzial und verbessert gleichzeitig die eigene Kostenstruktur. Und so wie es aussieht, macht das Unternehmen vieles dabei richtig. Ständige Innovation und anhaltender Erfolg machen meiner Meinung nach eine Top-Aktie aus.

Ein aussichtsreiches Unternehmen ist nicht risikofrei

Klingt alles zu schön, um wahr zu sein? Es stimmt, vor allem an der Börse gibt es selten etwas geschenkt. MercadoLibre ist meiner Meinung nach durchaus eine Top-Aktie für langfristige Investoren, die jetzt 50 % günstiger als noch vor ein paar Monaten gehandelt wird. Die Aktie notiert nur leicht höher als vor dem Corona-Crash 2020, obwohl sich das Unternehmen in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren weiterentwickeln konnte.

Auf der Watchlist sollte man MercadoLibre also auf jeden Fall haben. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die Volatilität weiter anhält. Immerhin dürfte insbesondere Lateinamerika nicht von einer Inflation verschont bleiben. Zudem könnte die Weltwirtschaft vor einer Rezession stehen. Starke kurzfristige Kursschwankungen könnten daher weiterhin ein heikles Thema bleiben.

Für langfristige Investoren ist dies jedoch zweitrangig. Wenn man an das Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten von MercadoLibre glaubt, dann könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, sich diese Top-Aktie genauer anzusehen.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und MercadoLibre.

