Diese Steuerkanzlei begeistert Freiberufler - mit der Guhr Steuerberatung zum Erfolg

Berlin (ots) -20 Anfragen erreichen Karsten Guhr, den Geschäftsführer der Guhr Steuerberatungsgesellschaft aus Berlin, pro Tag. Die auf Freiberufler spezialisierte Steuerkanzlei erfreut sich seit 5 Jahren großer Beliebtheit unter Freiberuflern und Unternehmern.Während andere Kanzleien jegliche Anfragen abweisen, heißt der Geschäftsführer der Guhr-Steuerberatung neue Mandanten willkommen. Seine Kanzlei in Berlin-Friedrichshain verfügt dank digitalisierter Prozesse über ausreichend Kapazitäten, um neue Mandanten aufzunehmen und ganzheitlich zu betreuen.Dabei erkannte der Geschäftsführer rechtzeitig, dass die Steuerberatung einen Wandel durchläuft und neue Technologien wie die digitale Buchführung im Zuge der Digitalisierung an Bedeutung gewinnen.Wegweisende Ansätze: digitale Prozesse in der Guhr SteuerberatungsgesellschaftEin Großteil der Steuerkanzleien in Deutschland ist nicht digitalisiert. Skeptisch beobachten viele Steuerberater moderne Technologien, die die Branche zunehmend durchdringen. Provokativ thematisieren die Medien außerdem fortwährend, ob die Digitalisierung den Steuerberuf verdrängt.Karsten Guhr von der Guhr Steuerberatungsgesellschaft (https://guhr-steuerberatung.de/) erkannte frühzeitig, dass Steuerkanzleien von einer umfassenden Digitalisierung profitieren und Steuerberater diese nicht als Feind, sondern als Chance betrachten sollten. So wird der Berufszweig weiterhin existieren, unterliegt jedoch einem Wandel.Der erfahrene Geschäftsführer setzte zum richtigen Zeitpunkt auf eine ansprechende Online-Präsenz und digitalisierte die Unternehmensprozesse. Dabei greift die Steuerkanzlei aus Berlin-Friedrichshain auf digitale Daten zurück.Der Vorteil: Die Datensätze müssen nicht mehr manuell eingepflegt werden. In der Folge spart die Kanzlei wertvolle Zeit und realisiert wiederkehrende Aufgaben wie die Erfassung der Belege und die Zuordnung der Mandantenkonten schnell und einfach.Ein weiterer Benefit: Da aufwändige Arbeitsschritte entfallen, kann die Steuerkanzlei unter der Leitung Guhrs mehr Mandanten betreuen. Statt sich auf die Bearbeitung der Daten zu fokussieren, konzentriert sich das Team um Karsten Guhr obendrein verstärkt auf die individuelle Beratung und Betreuung der Mandanten.Betriebswirtschaftlicher Erfolg für Freiberufler und Unternehmer - ganzheitliche BetreuungskonzepteGuhr nutzt die gewonnenen Kapazitäten, um Freiberufler und Unternehmer umfassend über Optionen der Unternehmensgestaltung und die strategischen Planungsmöglichkeiten für einen gesteigerten Unternehmenserfolg zu beraten.Darüber hinaus unterstützt die Guhr-Steuerberatung Unternehmer und Freiberufler bezüglich steuerlicher Themen. So realisiert die Kanzlei unter anderem Steuererklärungen sowie die Kommunikation mit dem Finanzamt. Das Ziel ist es, Betriebe langfristig zum Erfolg zu führen, die Last der Steuern zu senken und den Mandanten zu einer Umsatzsteigerung zu verhelfen.Im Gegensatz zu Unternehmensberatern verfügt eine Steuerkanzlei bereits im Detail über Informationen über das jeweilige Unternehmen. Eine kosten- und zeitintensive Einarbeitung durch Externe entfällt. Die Guhr Steuerberatungsgesellschaft verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und bietet datengestützte Konzepte an, um die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen ihrer Mandanten zu verbessern.Die Guhr Steuerberatungsgesellschaft als BranchenvorreiterSteuerberatung als zukunftssicherer Beruf: Karsten Guhr und sein Team überzeugen nicht nur durch eine hohe Effizienz, die durch schnelle digitale Prozesse erzielt wird. Vielmehr fungieren die erfahrenen Steuerberater als Schnittstelle zwischen den technischen Errungenschaften und der klassischen Steuerberatung.Auf diese Weise gelingt es der innovativen Steuerkanzlei, als Impulsgeber aufzutreten und ihre Mandanten sowohl auf steuerlicher als auch auf wirtschaftlicher Ebene zu betreuen. Gleichzeitig baut die Kanzlei ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die Etablierung digitaler Prozesse aus und wird dem aktuellen Branchenwandel gerecht.Trotz des hohen Anfragevolumens reagiert die Berliner Kanzlei schnell auf Anrufe und Anfragen. Gemäß dem Motto "Immer einhundert Prozent für unsere Mandanten" erfolgt die Terminvergabe innerhalb von 48 Stunden."Bei der Guhr Steuerberatungsgesellschaft kommunizieren Steuerberater und Mandanten auf Augenhöhe", so Karsten Guhr."Jeder Mandant erfährt eine umfangreiche Beratung und Betreuung. Bei Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung und schrecken zudem nicht vor komplexen Problemen zurück."Die Kanzlei betreut Mandanten seit insgesamt 5 Jahren. Transparente Preise bestehen seit der Gründung. Interessierte aus Berlin und Umgebung erreichen die Steuerkanzlei telefonisch, per E-Mail oder über das Kontaktformular auf der Website.