Diese Medizintechnik-Aktie steht weit oben auf meinem Kaufzettel!

Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass die meisten Kleinanleger Bärenmärkte nicht leiden können. Kein Wunder! Denn das Kapital wird meist von Monat zu Monat geringer und die Lust am Investieren sinkt entsprechend in den Keller.

Doch Bärenmärkte haben auch gute Seiten. Denn in ihnen werden die Gewinner der nächsten Jahre gemacht. Zumeist kommen auch Aktien von Unternehmen unter die Räder, die selbst eine Rezession gut überleben und im nächsten Aufschwung exponentiell ansteigen können. Diese Unternehmen sind in einem Bullenmarkt meist deutlich überbewertet und kaum unter einem KGV von beispielsweise 50 zu haben. Der nachfolgende Medizintechnik-Konzern gehört aus meiner Sicht dazu.

Zukunft von operativen Eingriffen?

Man kann wohl mit Recht behaupten, dass die roboterassistierte Chirurgie in den nächsten Jahren eine Vielzahl an manuellen Eingriffen ablösen wird. Das bekannteste Unternehmen auf diesem Gebiet ist Intuitive Surgical (WKN: 888024). Denn das Unternehmen hat das „Da-Vinci-Operationssystem“ entwickelt, das bereits in 67 Ländern zugelassen wurde. Der Vorteil für Patienten besteht in einer schonenden, hochpräzisen Operationsmethode, die sich durch geringere Schmerzen, niedrigere Komplikationsraten und geringere Infektionsrisiken auszeichnet.

Für das Unternehmen ergeben sich durch dieses Geschäftsmodell drei wesentliche Geschäftsfelder. Der wesentliche Bereich (56,3 % der Umsatzerlöse) besteht aus „Instruments & Accessoires“. Darunter fallen zum Beispiel regelmäßig anfallende chirurgische Werkzeuge. Der zweite Bereich besteht mit 27 % der Umsatzerlöse im tatsächlichen Verkauf eines Da-Vinci-Operationssystems. Unter den dritten und letzten Geschäftsbereich „Services“ fallen regelmäßige Softwareupdates bzw. Wartungsarbeiten (16,7 % der Umsatzerlöse).

Die Umsatzverteilung zeigt bereits an, weshalb mir das Geschäftsmodell von Intuitive Surgical so gut gefällt. Der einmalige Verkauf von Operationssystemen macht nur 27 % der Umsatzerlöse aus. Die restlichen 73 % sind regelmäßige Einnahmen, die vergleichsweise sicher eintreten werden.

Bewertung

Seit dem Allzeithoch bei 369,69 US-Dollar beträgt der Abschlag zum heutigen Kurs 48,9 %. Aufgrund des schwachen Euros ist die Entwicklung für deutsche Anleger nicht ganz so schlimm. Dennoch steht auch hier ein Kursverlust von ca. 39,7 % seit dem Allzeithoch zu Buche.

Dennoch beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das kommende Geschäftsjahr immer noch 41,7. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV des S&P-500-Index, das derzeit bei ca. 18,3 liegt, wirkt Intuitive Surgical somit sehr hoch bewertet. Dennoch ist die aktuelle Bewertung aufgrund des Wachstumspotenzials sowie der Krisensicherheit des Geschäftsmodells aus meiner Sicht angemessen. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass ein KGV von über 80 beim Allzeithoch definitiv eine Überbewertung darstellte.

Fazit

Wie man am Beispiel von Intuitive Surgical erkennt, gibt es Qualitätsunternehmen selbst in den aktuellen Krisenzeiten nicht zum Schnäppchenpreis. Der Grund dafür besteht in der Krisensicherheit des Geschäftsmodells. Denn sollten sich selbst die schlimmsten Befürchtungen betätigen und die USA in eine tiefe Rezession schlittern, führt an den regelmäßigen Einnahmen von Intuitive Surgical kein Weg vorbei.

Wenngleich der Aktienkurs des Unternehmens basierend auf der aktuellen Unternehmensbewertung definitiv Rückschlagspotenzial hätte, gehe ich davon aus, dass das Unternehmen im nächsten Aufschwung überproportional ansteigen könnte.

Michael besitzt Aktien von Intuitive Surgical. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intuitive Surgical.

