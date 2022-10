Diese Immobilienaktie bietet jetzt über 11 % Dividendenrendite!

Die aktuelle Marktvolatilität wirkt sich auf die Dividendenrendite von so mancher Aktie aus. Um die Dividendenrendite zu berechnen, stützt man sich auf die gezahlte Dividende je Aktie, ebenso wie auf das gegenwärtige Kursniveau der betroffenen Aktie. Je stärker eine Aktie also fällt, desto höher fällt die voraussichtliche Dividendenrendite schlussendlich aus.

Aufgrund der Inflation und der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Situation fielen besonders Aktien aus der Immobilienbranche seit Jahresbeginn stark. Sehr heftig erwischte es auch den Aktienkurs von Aroundtown (WKN: A2DW8Z).

Mittlerweile notiert ein Anteilsschein des Unternehmens unter zwei Euro. Die voraussichtliche Dividendenrendite beträgt daher inzwischen über 11 %! Bietet eine Investition in die Aktie langfristigen Investoren nun eine Chance?

Eine Dividendenrendite in Höhe von 11,73 % ist sehr attraktiv

Auf Basis einer für das Geschäftsjahr 2021 bezahlten Dividende in Höhe von 0,23 Euro je Aktie und dem gegenwärtigen Kursniveau von 1,96 Euro (Stand: 21.10.2022) ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 11,73 %. Das ist ein vergleichsweise hoher Wert, der die Herzen von Einkommensinvestoren höher schlagen lässt.

Aroundtown blickt zwar auf keine sehr lange Historie an Dividendenauszahlungen zurück, aber es kam immerhin in den letzten sieben Jahren stets zu einer Ausschüttung an die Aktionäre. Nicht einmal im Corona-Jahr 2020 strich das Unternehmen die Auszahlung gänzlich. Es nahm stattdessen eine Kürzung um 0,02 Euro je Aktie vor.

Die Dividende scheint gesichert zu sein

Bei einer derart hohen Dividendenrendite stellt sich immer die Frage, wie nachhaltig die Ausschüttung ist. Geben die Finanzen des Unternehmens eine solch hohe Dividende überhaupt her?

Meine Meinung ist: Ja, das tun sie. Die Funds From Operations je Aktie stiegen im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 0,17 Euro. Laut Prognose des Unternehmens soll im Gesamtjahr ein Wert von mindestens 0,31 Euro je Aktie erreicht werden. Damit wäre die Auszahlung der Dividende in gleicher Höhe auf jeden Fall nachhaltig.

Außerdem sitzt die Gesellschaft auf liquiden Mitteln in Höhe von 2,2 Mrd. Euro. Es besteht zudem die Möglichkeit auf weitere 1 Mrd. Euro durch eine bisher noch nicht genutzte Kreditlinie.

Insgesamt scheint die Dividendenrendite trotz der Höhe daher in meinen Augen aktuell weitestgehend gesichert zu sein.

Eine hohe Dividendenrendite, aber …

Eine Dividendenrendite über 11 % ist schon sehr verlockend. Doch mit einer möglichst hohen Rendite geht auch ein erhöhtes Risiko einher. Um Aroundtown steht es finanziell gut, aber der Aktienkurs ist nicht ohne Grund eingebrochen.

Die grassierende Inflation hemmt die Nachfrage nach Krediten, die in den letzten Jahren die Immobilienbranche angetrieben haben. Darüber hinaus spielen sicherlich Sorgen vor einer Rezession eine Rolle bei der Bewertung des Aktienkurses.

Auch wenn Aroundtown im Moment eine hohe Dividendenrendite aufweist, könnte jederzeit eine Kürzung der Dividende zu einer Verringerung der Rendite führen. Das sollte man als Investor im Hinterkopf behalten.

Der Artikel Diese Immobilienaktie bietet jetzt über 11 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Aroundtown. The Motley Fool empfiehlt Aroundtown.

Motley Fool Deutschland 2022