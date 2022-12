Diese Dividendenaktie ist eine der ersten, die ich 2023 kaufe!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Auch im Jahre 2023 kaufe ich so manche Dividendenaktie. An meinem Ansatz, in etwa zur Hälfte auf Dividenden und Growth-Aktien zu setzen, verändere ich nichts. Das ist die Konstante, die mich voraussichtlich weite Teile meines Investorenlebens begleitet.

Allerdings habe ich eine spezielle Dividendenaktie noch zu Anfang des Jahres 2023 ins Auge gefasst: BB Biotech (WKN: A0NFN3). Bei der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft stocke ich meine bisherige Aktienposition auf. Vor ca. vier Jahren habe ich mein erstes Paket gekauft. Nun wird es, auch um hier eine gewisse Allokation zu halten, Zeit für einen größeren Nachkauf.

Meine Investitionsthese ist die gleiche wie damals. Zeit, sich das unter der metaphorischen Lupe ein wenig näher anzusehen.

BB Biotech: Die Dividendenaktie, die ich 2023 kaufe!

Grundsätzlich hat sich an meiner Investitionsthese bei BB Biotech wirklich gar nichts verändert. Ich erwarte marktorientiert, dass die Biotechnologie auch zukünftig noch Innovationen und gute, innovative Therapien hervorbringen dürfte. Sowie auch, dass das Investmentteam der Beteiligungsgesellschaft Kompetenz in diesem Markt bündeln kann. Damit sollten gute, langfristig orientierte Investitionsentscheidungen getroffen werden. Wobei der Ansatz ein solider Mix aus Diversifikation und Chancen-Allokation bei wenigen Beteiligungen ist.

So weit zu den Basics. Das Jahr 2023 ist für die Dividendenaktie ein günstiger Zeitpunkt, da auch die Bewertung gefallen ist. In den vergangenen zwölf Monaten haben wir ca. 25 % des Börsenwertes verschwinden sehen. Die Growth-Korrektur und die allgemeine Marktschwäche führten zu einer durchwachsenen Performance. Grundsätzlich glaube ich, dass der innere Wert vieler Beteiligungen (zumindest in Summe) noch immer der gleiche ist. Trotz eines volatilen Gesamtmarktes wittere ich daher eine günstige Chance.

Sowie auch langfristig eine wachsende Dividende. Hinter BB Biotech steckt eine Dividendenaktie mit einer soliden Ausschüttungspolitik. In jedem Jahr gibt es eine Ausschüttung in Höhe von 5 %, wobei der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres die jeweilige Höhe ermittelt. Für das Jahr 2023 dürfte das im Vergleich zu 2022 eine niedrigere Auszahlung bedeuten. Aber ich bin geneigt zu sagen: Wenn das Managementteam den inneren Wert langfristig steigern kann, dürfte es auch wieder stark wachsende Dividenden geben. Auf dem aktuellen Niveau sehe ich perspektivisch daher deutlich mehr als 5 % Dividendenrendite.

Ein erster, früher Kauf

BB Biotech ist die erste Dividendenaktie, die ich früh im Jahr 2023 kaufe. Das Jahr 2022 hat einen Discount geschaffen, den ich gerne nutze. Mir geht es primär um die langfristig möglichen Wertsteigerungen im Markt der Biotechnologie. Aber auch eine wachsende Dividende ist ein guter Pluspunkt. Das ist meine langfristige Investitionsthese. Und das wird sie auch mit Blick in die Zukunft und eine größere Allokation in meinem Depot definitiv bleiben.

Der Artikel Diese Dividendenaktie ist eine der ersten, die ich 2023 kaufe! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

