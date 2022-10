Diese Dividendenaktie hat mir 47,47 Euro Dividende gezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

47,47 Euro Dividende: Für eine Dividendenaktie mit einer vierteljährlichen Ausschüttung ist das definitiv kein schlechter Wert. Hochgerechnet auf ein Gesamtjahr erhalte ich damit fast 200 Euro, zumindest, wenn die Konditionen weiterhin in dieser Größenordnung bleiben.

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist die Dividendenaktie, die mir eine solche Ausschüttung jetzt beschert hat. Es gibt zwar Risiken, aber doch eben auch eine ziemlich attraktive Dividende. Schauen wir uns das ein wenig näher an.

Die Dividendenaktie, die mir 47,47 Euro Dividende zahlte!

Innovative Industrial Properties kann Investoren jetzt ziemlich schnell 47,47 Euro Dividende ermöglichen. Das hat einen einfachen Grund: Die Bewertung ist mit einer Ausschüttungsrendite von ca. 7,6 % vergleichsweise hoch. Zudem beläuft sich das Kurs-FFO-Verhältnis auf einen Wert von ca. 11 auf Basis des letzten Quartals. Das ist wirklich moderat.

Die Dividende wächst dabei konsequent weiter. Für das dritte Quartal sind 1,80 US-Dollar je Aktie ausgezahlt worden, im Vorquartal waren es noch 1,75 US-Dollar. Zwar wird das Dividendenwachstum etwas langsamer. Bei der jetzigen Bewertung und der hohen Rendite ist das jedoch zweitrangig. Ein hohes passives Einkommen ist möglich, solange diese Zahlen beständig sind.

Das ist bei der Dividendenaktie Innovative Industrial Properties zumindest für viele Investoren das große Fragezeichen. Derzeit preist der Markt ein höheres Ausfallrisiko bei Cannabis-Akteuren ein. Mit Kings Garden hat es auch im Portfolio des Cannabis-REITs ein solches, mögliches Szenario im Sommer dieses Jahres gegeben. Trotzdem: Die restlichen Mieter sind bislang weitgehend stabil und lieferten bereinigt Funds from Operations je Aktie von über 2 US-Dollar im vergangenen Quartal. Damit bleiben meine 47,47 Euro Dividende weiterhin gedeckt.

Inzwischen sehe ich die Bewertung sowieso anders: Mit 7,6 % Dividendenrendite können potenzielle Nachkäufer auch auf eine andere Sicherheitsmarge setzen. Selbst wenn der REIT im Worst-Case die Dividende kurzfristig halbieren müsste, so gäbe es noch eine attraktive Bewertungslage. Vielleicht kommt es nicht einmal dazu, aber man sollte zu den jetzigen Konditionen überlegen, ob der Preis langfristig nicht attraktiv für ein passives Einkommen ist.

Es kann auch mehr werden!

Bei der Dividendenaktie Innovative Industrial Properties stehen die Zeichen im Moment noch auf mehr Dividende. Wie gesagt: Im letzten Quartal hat es erneut ein moderates Wachstum gegeben. Das führte bei mir direkt zu 47,47 Euro Dividende in diesem Quartal. Es gibt durchaus Risiken, aufgrund der günstigen Bewertung aber auch so manche Chance. Selbst in einem Worst-Case-Szenario scheint eine größere Sicherheitsmarge bereits eingepreist.

Das ist jedenfalls das, was ich im Moment sehe, und freue mich in der Zwischenzeit über 47,47 Euro Dividende, die ich erneut von diesem High-Yield-REIT kassiert habe.

Der Artikel Diese Dividendenaktie hat mir 47,47 Euro Dividende gezahlt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022