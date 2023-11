Diese Aktien sind Geheimwaffen für Langzeitinvestoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

An der Börse ist der Blick in die Zukunft entscheidend. Nicht umsonst schauen Investoren mit Argusaugen auf das künftige Wachstum. Dabei können langfristig erfolgreiche Investments mit Vervielfachungspotenzial den Unterschied zwischen einem soliden Portfolio und außergewöhnlichem Wohlstand ausmachen.

Rheinmetall (WKN: 703000) und Copart (WKN: 893807) sind zwei dieser aussichtsreichen Player, die derzeit auf dem Radar der Langzeitinvestoren auftauchen. Werfen wir einen genaueren Blick auf sie.

Rheinmetall: Deutscher Produzent von Militärgütern

Auf Rheinmetall trifft das Wort Geheimwaffe im wahrsten Sinne des Wortes zu. Es ist ein deutscher Militär-Technologiekonzern, der sich einen festen Platz in der Rüstungs- und Automobilindustrie erobert hat. Dabei gewinnt der lange Zeit vernachlässigte und vielfach kritisierte Rüstungsbereich des Unternehmens zunehmend an Perspektive.

Auslöser war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022. Noch im selben Monat explodierte die Aktie und startete einen Feldzug auf immer neue Allzeithochs.

Kein Wunder, denn das Düsseldorfer Unternehmen profitiert stark von steigenden Militärbudgets. Dabei ist das Unternehmen global aufgestellt, mit einem klaren Fokus auf Deutschland und Europa.

Der wachsende Bedarf an Wehrtechnik positioniert Rheinmetall dabei als langfristig solide Investition. Mit einem Auftragsbestand von 36,5 Mrd. Euro im dritten Quartal 2023 verfügt Rheinmetall über eine komfortable Auftragslage. Der Zuwachs im militärischen Geschäft liegt bei 42 %. Im dritten Quartal konnte der Konzernumsatz bereits um 24 % gesteigert werden.

Ideal für Langzeitinvestoren: Copart?

Ein weiterer vielversprechender Akteur für Langzeitinvestoren könnte Copart sein. Copart ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Online-Fahrzeugauktionen.

In einer zunehmend digitalen Welt hat Copart eine robuste Plattform geschaffen, die es Autoliebhabern und Händlern ermöglicht, auf eine breite Palette von Fahrzeugen zuzugreifen. Seit mehr als 40 Jahren ist das in Kalifornien gegründete Unternehmen nun im Geschäft – und das äußerst erfolgreich. In den letzten zehn Jahren ist der Aktienkurs um mehr als 1.000 % gestiegen.

Die tendenziell steigende Nachfrage nach Gebrauchtfahrzeugen und die Effizienz des Online-Auktionsmodells machen Copart dabei zu einem attraktiven Investment für langfristige Anleger. Getrieben wird die Aktie von einer sehr guten operativen Entwicklung. Der Fokus liegt auf stark profitablem Wachstum. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 (Ende: 31. Juli 2023) lief es rund. Hier konnte der Umsatz um knapp 11 % gesteigert werden. Das Nettoergebnis belief sich auf beeindruckende 1,2 Mrd. Dollar.

Fazit

Beide Unternehmen haben einzigartige Stärken und Wachstumsperspektiven. Rheinmetall profitiert dabei von der global verschärften Sicherheitslage, Copart von der Digitalisierung des Autohandels.

Für langfristig orientierte Investoren ist es jedoch wichtig, über den Tellerrand des kurzfristigen Marktgeschehens hinauszuschauen und Unternehmen mit langfristigem Potenzial und Stabilität zu identifizieren. Rheinmetall und Copart könnten dabei genau in dieses Profil passen und sich als Geheimwaffen für ein langfristig erfolgreiches Portfolio erweisen – wenn das Wachstum noch einige Jahre anhält.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Copart. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

