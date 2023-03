Diese Aktien schlagen den Markt um Längen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die weltweiten Aktienmärkte haben in den letzten zwölf Monaten eine spektakuläre Achterbahnfahrt erlebt. Der Dax schwankte zwischen 12.000 und 15.500 Punkten hin und her und steht aktuell nur etwa 4 % höher als vor einem Jahr (Stand: 24.03.2023, relevant für alle Kurse).

3 Aktien, die den Markt weit hinter sich gelassen haben

Manche Aktien dagegen widersetzen sich diesem Trend und haben den breiten Markt in den letzten zwölf Monaten weit hinter sich lassen. Hier sind drei Aktien, die sich in dem Zeitraum unter den besten Performern wiederfinden.

Lufthansa

Der erste Kandidat ist die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212). Die Lufthansa hat nach ein paar schweren Jahren zu alter Stärke zurückgefunden. Als durch die zahlreichen weltweiten Lockdowns die Nachfrage innerhalb kürzester Zeit einbrach, ist die Airline tief in die roten Zahlen gerutscht und musste sogar vom Staat gestützt werden.

Inzwischen ist die Lufthansa aber wieder hochprofitabel. Im letzten Jahr ist nach Steuern ein beeindruckender Gewinn von 791 Mio. Euro übrig geblieben. Gleichzeitig konnte auch die Nettoverschuldung um etwa ein Viertel auf 6,9 Mrd. Euro verringert werden. Und im laufenden Jahr soll es weitere deutliche Fortschritte geben. Umsatz und Gewinn sollen weiter steigen, die Verschuldung sinken und für das laufende Geschäftsjahr soll sogar zum ersten Mal seit 2019 wieder eine Dividende gezahlt werden.

Kein Wunder also, dass der Aktienkurs mit aktuell 9,42 Euro mehr als 30 % über dem Vorjahresniveau steht.

Münchener Rück

Kommen wir damit zum zweiten Kandidaten, der Aktie der Münchener Rückversicherung (WKN: 843002). Auch die Münchener Rück-Aktie kostet aktuell mit 315 Euro knapp 32 % mehr als vor einem Jahr.

Im Gegensatz zur Lufthansa steckte die Münchener Rück aber nicht in Schwierigkeiten. Vielmehr hat der Kursanstieg damit zu tun, dass die Gewinne in der gesamten Rückversicherungsbranche in den kommenden Jahren steigen dürften. Tatsächlich gibt es gleich mehrere Faktoren, die dazu beitragen.

Einerseits können die Konzerne steigende Preise bei ihren Kunden durchsetzen. Das erlaubt es der Münchener Rück, das Geschäftsvolumen profitabel auszuweiten. Allein das wird bereits zu steigenden Gewinnen führen, wenn der Konzern diszipliniert arbeitet. Darüber hinaus wird sich aber auch das steigende Zinsniveau in den Zahlen widerspiegeln. Denn die Münchener Rück hatte Ende Dezember Kapitalanlagen im Wert von knapp 220 Mrd. Euro in den Büchern stehen. Jeder Prozentpunkt zusätzlicher Rendite wird deshalb einen deutlichen Effekt auf den Konzerngewinn haben.

Tatsächlich rechnet der Konzern in diesem Jahr mit einem Gewinn in der Größenordnung von 4 Mrd. Euro. Das wäre das beste Ergebnis seit mehr als zehn Jahren.

Deutsche Telekom

Kommen wir damit zum letzten Kandidaten, der Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750). Die Telekom-Aktie ist seit einigen Jahren auf dem Durchmarsch. In den letzten zwölf Monaten ist der Kurs um weitere 30 % gestiegen und hat in diesem Jahr sogar zum ersten Mal seit etwa 20 Jahren die Hürde von 20 Euro übersprungen.

Im letzten Geschäftsjahr hat sich der Nettogewinn der Telekom auf 8 Mrd. Euro verdoppelt. Je Aktie lag der Gewinn bei 1,52 Euro. Auch der Umsatz konnte im letzten Jahr um fast 7 Mrd. Euro auf mehr als 114 Mrd. Euro gesteigert werden. In diesem Jahr soll der Gewinn je Aktie auf 1,60 Euro steigen und im nächsten Jahr ein weiteres Stück. Gleichzeitig arbeitet der Konzern daran, den riesigen Schuldenberg abzutragen.

Insgesamt ist die Telekom weiter auf Wachstumskurs und arbeitet hart daran, die Bilanz zu stärken. Beides sind gute Nachrichten für die Aktionäre und helfen dabei, den Aktienkurs weiter in die Höhe zu treiben.

Der Artikel Diese Aktien schlagen den Markt um Längen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

