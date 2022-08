Diese Aktie wird Amazon immer ähnlicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Mercadolibre (WKN: A0MYNP) wird für mich derjenigen von Amazon (WKN: 906866) immer ähnlicher. Vielleicht nicht unbedingt was das operative Geschäft angeht. Neben dem E-Commerce haben sich mit Web Services und den digitalen Zahlungsdienstleistungen zwei unterschiedliche weitere Nebentrends gebildet.

Trotzdem ist auch das ein Wiedererkennungsmerkmal. Das Management beider Konzerne nutzte hohe Umsätze im E-Commerce, um andere Geschäftsbereiche aufzubauen. Ein intaktes Ökosystem, das die Verbraucher bindet und festhält, ist die Vision des jeweiligen Managements. Bloß in zwei unterschiedlichen Märkten mit der westlichen Welt und Lateinamerika.

Aber es gibt noch mehr Parallelen, die für mich relevant sind. Darum ist Mercadolibre für mich ein interessanter Kandidat, der auf den Spuren von Amazon wandelt.

Mercadolibre: Aktie hier wie Amazon!

Im Endeffekt hat Mercadolibre jetzt eines erreicht: eine kritische Masse. Das ist auch bei Amazon vor etlichen Jahren der Fall gewesen. Im Kern ging es jedoch darum zu beweisen, dass der E-Commerce im eigenen Markt funktioniert. Mit derzeit 8,6 Mrd. US-Dollar Warenvolumen pro Quartal können wir wohl mit Fug und Recht behaupten, dass sich dieser Tech-Konzern inzwischen in Lateinamerika und primär in seinen Kernmärkten Argentinien, Brasilien und Mexico etabliert hat. Eine erste, entscheidende Erkenntnis.

Das Wachstum von Mercadolibre zeigt sich dabei als sehr beständig. Im zweiten Quartal dieses Börsenjahres hat es erneut 56,5 % Umsatzwachstum in lokalen Währungen gegeben. Ein solider Wert, der für mich demonstriert, dass die Nutzer an der Plattform hängen, mehr dazukommen und konsequent mehr Umsatz einbringen. Auch das ist ein Erfolgsrezept von Amazon: die Stickyness auf der Plattform, die das Engagement konsequent erhöht.

Den Aufbau anderer, komplementärer Geschäftsbereiche haben wir bereits erwähnt. Wobei Mercadolibre eher auf Basiselemente wie einen Zahlungsdienstleister setzt. In einer Region, in der Teile der Bevölkerung weder Zugang zu einem Bankkonto noch zu einer Kreditkarte haben, ist das ein sinnvoller Schritt. Garniert wird das inzwischen mit einem Vermögensverwalter, einem Kreditdienstleister und weiteren Fintech-Dienstleistungen. Den Ökosystem-Gedanken von Amazon können wir auch hier erkennen.

Zu guter Letzt ist es bei Mercadolibre die vergleichsweise späte Profitabilität. Inzwischen gibt es erste Quartale, in denen wir positive Nettoergebnisse sehen. Zuletzt zum Beispiel von 123 Mio. US-Dollar, was ein Indikator für leichte Skalierung sein kann. Amazon opferte auch lange Zeit seine Nettoergebnisse, um weiter in Wachstum zu investieren. Dass das der richtige Schritt gewesen ist, wissen wir alle im Hinblick auf die Erfolgsgeschichte.

Vieles, was das Management richtig macht

Mercadolibre und Amazon besitzen ähnliche Ursprünge, jedoch unterschiedliche Märkte und Ausprägungen. Trotzdem erkenne ich ein sich wiederholendes Erfolgsmuster in diesem spannenden lateinamerikanischen Konzern, der derzeit mit ca. 52 Mrd. US-Dollar bewertet ist. Potenzial ist hier eine Menge vorhanden. Vor allem, wenn der Tech-Konzern den Spuren des heutigen Billionen-US-Dollar-Imperiums folgen sollte.

