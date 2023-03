Diese Aktie mit über 5 % Dividendenrendite landet noch im März mit 1.000 Euro in meinem Depot

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Der März ist ein guter Zeitpunkt, um Dividendenaktien und sogar solche mit 5 % Dividendenrendite zu kaufen. Ein, zwei „Beweise“? Die Dividendensaison steht in weiten Teilen noch immer bevor. Zudem gibt es aufgrund steigender Zinsen noch viele interessante Aktien, die über interessante Discounts verfügen.

Eine spannende Aktie, auf die beides noch zutrifft, ist für mich BB Biotech (WKN: A0NFN3). Derzeit gibt es über 5 % Dividendenrendite. Aber das ist nur ein Teil meiner Investitionsthese. Jedenfalls reicht das Gesamtpaket für mich aus, um jetzt im März noch einmal 1.000 Euro zu investieren.

BB Biotech: Darum fließen im März noch 1.000 Euro in die Aktie!

Die Aktie von BB Biotech besitzt bei einer Jahresdividende von 2,85 Schweizer Franken und einem Aktienkurs von 55 Schweizer Franken derzeit 5,18 % Dividendenrendite. Wie gesagt: Das ist nur ein Teil meiner These. Wobei ich überzeugt bin, dass wir diese Ausschüttung als Mindestmaß ansehen können. Im vergangenen Jahr sind 3,85 Schweizer Franken ausgezahlt worden, was ca. um ein Viertel höher ist. Grund dafür ist ein um ebenfalls ca. ein Viertel eingebrochener Aktienkurs, der gemäß der Dividendenpolitik maßgeblich für die Höhe der Dividende ist.

Eigentlich ist es der durchschnittliche Aktienkurs vom Dezember, der stets die Referenz ist. Wie auch immer: Ich sehe im Moment einen attraktiven Discount bei der Beteiligungsgesellschaft. Selbst wenn die Aktie kurzfristig natürlich noch korrigieren kann gibt es einen soliden inneren Wert, bestehend aus einem diversifizierten Portfolio, der für mich stabil ist. Auf dem jetzigen Niveau vielleicht sogar günstig.

Perspektivisch erwarte ich, dass im Wert steigende Beteiligungen den Aktienkurs wieder erhöhen. Und damit auch die Dividende je Aktie. Sollte man zum Beispiel wieder bis auf 3,85 Schweizer Franken je Aktie kommen, so läge die Dividendenrendite sogar bei 7 %. Mir zeigt das, dass sowohl beim Aktienkurs als auch bei der Dividende eine solide Performance warten könnte. Aber auch, dass es im Moment zumindest einen leichten Discount geben kann.

Attraktive Dividendenrendite und Know-how in der Biotechnologie

Vielleicht eine Frage zum Abschluss: Wie viel verstehst du von der Biotechnologie? Wenn es dir so wie mir geht: Relativ wenig. Auch das ist ein Grund, der für mich für eine zeitlose Investitionsthese spricht. Das Investmentteam von BB Biotech ist nämlich sehr fähig in diesem Bereich und durchleuchtet mögliche Investitionen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. Für mich ist das ein Asset, das langfristig zu Wertsteigerungen und smarten Investitionen in diesem Bereich führen kann.

Meine Investitionsthese im März lautet daher: Ich möchte gerne noch 5 % Dividendenrendite im Jahr 2023 abgreifen, rechne jedoch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit deutlich mehr Dividende. Aber ich spekuliere auch auf signifikante Wertzuwächse aufgrund von guten Investitionsentscheidungen des Investmentteams. Derzeit scheint die Aktie historisch gesehen etwas preiswerter zu sein. Deshalb kaufe ich im März mit über 5 % Dividendenrendite zu.

Der Artikel Diese Aktie mit über 5 % Dividendenrendite landet noch im März mit 1.000 Euro in meinem Depot ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

