Diese 6 KI-Tools helfen im Alltag

Liebe Anleger,

In der zurückliegenden Woche meldete der deutsche Software-Riese SAP, einen eigenen KI-Assistenten auf den Markt zu bringen. Selbstbewusst kündigten die Walldorfer eine radikale Veränderung der Arbeitsweise ihrer Cloud-Kunden an. Bereits in diesem Jahr sollen erste Anwendungen des „Joule“-genannten Assistenten verfügbar sein.

SAP folgt damit vielen anderen Software-Häusern die in diesem Jahr auf KI-Tools setzen. Seitdem OpenAI (hinter dem Unternehmen stecken Elon Musk und Microsoft als Geldgeber) im November 2022 mit ChatGPT an den Markt ging, haben sich Anzahl und Anwendungsgebiete der KI-Assistenten deutlich ausgeweitet.

Heute möchte das Team der Techaktien-Masterclass Ihnen einen kleinen Überblick über sechs verschiedene Tools geben, die für Sie im Alltag vielleicht nützlich sind oder die...