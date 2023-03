Diese 5 Rohstoff Aktien sollten sie jetzt kaufen

Der Rohstoffsektor hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, und Anleger suchen weiterhin nach Investitionsmöglichkeiten in Rohstoffaktien. Diese Unternehmen profitieren von der gestiegenen Nachfrage nach Rohstoffen, die für die Produktion von Technologieprodukten, erneuerbaren Energien und Infrastrukturprojekten benötigt werden. In diesem Artikel präsentieren wir die besten neun Rohstoff-Aktien, die im April 2023 vielversprechend erscheinen.

BHP Group (BHP)

Die BHP Group ist einer der größten Bergbaukonzerne der Welt, mit Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl. Die Aktie hat in den letzten Jahren eine solide Performance gezeigt, dank der anhaltenden Nachfrage nach diesen Rohstoffen. Die BHP Group setzt auf die kontinuierliche Verbesserung ihrer Betriebsabläufe und hat sich...