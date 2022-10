Diese 3 Faktoren führen regelmäßig zu einer Überrendite

Als Investor in Einzelaktien habe ich das Ziel, langfristig besser als der breite Aktienmarkt abzuschneiden. Daher ist folgende Frage naheliegend: Gibt es bestimmte Faktoren oder Muster, die historisch gesehen zu einer Überrendite geführt haben? Die Antwort: Ja, die gibt es! Schauen wir uns einmal drei bedeutende Faktoren an. Vielleicht können wir uns heute davon ja etwas für unsere eigenen Investments abschauen.

1. Small-Caps

Small Caps sind Unternehmen mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung. Je nach Definition schwankt die Grenze zu Mid-Caps bei ungefähr 2 bis 5 Mrd. US-Dollar. Diese kleinen Unternehmen fliegen oft unter dem Radar vieler Anleger und Analysten. Für große institutionelle Investoren sind sie aufgrund des geringeren möglichen Investitionsvolumens teilweise komplett uninteressant.

Als Privatanleger haben wir hier also einen Vorteil. Diverse Studien weisen eine langfristige Überrendite von Small-Caps nach. In den letzten 15 Jahren schnitt der MSCI ACWI Small Cap Index um 31 Prozentpunkte besser ab als der MSCI ACWI (Stand: 30.09.22). Das Risiko mag bei Investments in kleine Unternehmen ebenfalls höher sein, die Handelbarkeit geringer. Wer auf der Suche nach einer höheren Rendite ist, sollte sich hier dennoch einmal genauer umsehen.

2. Value

Auch Value-Aktien haben langfristig eine höhere Rendite als der breite Aktienmarkt erzielt. Geprägt durch die letzten Jahre mögen wir denken, dass Wachstumsaktien im Durchschnitt eine höhere Rendite versprechen. Doch während Value-Aktien in den letzten zehn Jahren deutlich schlechter abgeschnitten haben, entwickelten sie sich laut dem Investmentunternehmen Dimensional in den USA seit 1927 im Durchschnitt um 4,1 % pro Jahr besser als Wachstumsaktien.

Dass es sich lohnen kann, bei der Aktienauswahl auf eine günstige Bewertung zu achten, zeigt uns auch Warren Buffett. Er ist für mich der klassische Value-Investor, bei dem ich mir vor allem in Sachen Geduld noch einiges abschauen kann.

3. Momentum

Die Momentum-Strategie setzt darauf, dass Aktien, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, sich auch in Zukunft gut entwickeln werden. „Winners keep on winning.“ Historisch gesehen hat dies gut funktioniert. Der MSCI World Momentum erzielte in den letzten 15 Jahren eine Überrendite von 55 Prozentpunkten gegenüber dem MSCI World (Stand: 30.09.22).

Mögliche Gründe für dieses gute Abschneiden sind psychologischer Art (wie Herdentrieb oder fear of missing out), aber auch fundamentaler Natur. Mir scheint es naheliegend, dass sich hervorragend geführte und gut positionierte Unternehmen, die sich in der Vergangenheit stark entwickelt haben, auch in Zukunft gut entwickeln werden. Nicht immer, aber im Durchschnitt. Daher lasse ich mich nicht davon abschrecken, wenn der Kurs einer Aktie, die ich interessant finde, bereits stark gestiegen ist. Gemäß der erfolgreichen Momentum-Strategie ist dieser Kursanstieg sogar positiv zu sehen.

Der Artikel Diese 3 Faktoren führen regelmäßig zu einer Überrendite ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022