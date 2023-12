Diese 30 Aktien werden von Fonds untergewichtet

Besonders in den USA nehmen einige wenige Aktien immer mehr Gewicht in den großen Indizes ein. Aktive Manager versuchen dies aber in ihren eigenen Fonds zu vermeiden, um breiter zu diversifizieren oder weil man nicht mehr in die stark gelaufenen Titel investieren will. Angesichts dessen sind die nachfolgenden 30 bekannten Aktien kategorisch untergewichtet.

In einem klassischen S&P 500 ETF nehmen die größten zehn Aktien inzwischen 31% des gesamten Fondsvolumens ein – ein Ungleichgewicht, das vielen Anlegern Angst macht. Demzufolge untergewichten einige ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.