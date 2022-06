Diese 2 Tech-Aktien, die um mehr als 50 % gefallen sind, könnten auf lange Sicht massive Gewinne abwerfen

Wichtige Punkte

SoFi ist ein aufstrebendes Fintech-Unternehmen mit einem enormen Wachstumspotenzial.

UiPath ist ein wachsendes Software-as-a-Service-Unternehmen, das Software-Roboter einsetzt, um tägliche Aufgaben zu erleichtern.

Technologieunternehmen sind der jüngsten Volatilität des Aktienmarktes zum Opfer gefallen, wie der Rückgang des Nasdaq Composite um 24 % seit Jahresbeginn beweist. Angesichts eines 40-Jahres-Hochs bei der Inflation, steigender Zinssätze und anhaltender Sorgen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben die Anleger die Flucht ergriffen. Anstatt Aktien von höher bewerteten, spekulativeren Technologiewerten zu kaufen, haben sich die Anleger auf wertorientierte Unternehmen und festverzinste Instrumente gestürzt.

Infolge dieser Verschiebung gibt es jedoch mehrere wachstumsstarke Technologiewerte, die jetzt zu verlockenden Bewertungsniveaus gehandelt werden. Es ist unklar, wann sich der Technologiesektor wieder erholen wird, aber Anleger mit einem längeren Zeithorizont können diesen kurzfristigen Lärm ignorieren und sich auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten dieser Unternehmen konzentrieren.

Hier sind zwei heiße Technologiewerte mit erheblichem Potenzial, die Anleger jetzt in ihre Portfolios aufnehmen sollten.

1. SoFi-Technologien

Da die Aktie seit Jahresbeginn um 55 % gefallen ist, könnte man meinen, dass SoFi Technologies (WKN: A2QPMG, -0,43 %) zu kämpfen hat. Doch das Gegenteil ist der Fall. Der bereinigte Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 49 % auf 321,7 Mio. US-Dollar, und das bereinigte EBITDA stieg um 110 % auf 8,7 Mio. US-Dollar, was das siebte Quartal in Folge ist, in dem diese Kennzahl im grünen Bereich liegt. Die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens von 3 % schloss ebenfalls über dem oberen Ende der Prognose des Managements von 0 bis 2 %.

SoFi konnte im ersten Quartal 408.000 neue Mitglieder für seine Fintech-Plattform gewinnen und damit die Zahl der Nutzer im Jahresvergleich um 70 % auf 3,9 Millionen steigern. Im gleichen Quartal führte SoFi 689.000 neue Produkte seit dem letzten Quartal ein, wodurch die Gesamtzahl der Produkte auf 5,9 Millionen anstieg, was einem Wachstum von 84 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der jüngsten Gewinnmitteilung erklärte CEO Anthony Noto:

Diese starken Ergebnisse, die wir trotz volatiler Märkte und sich verändernder politischer, fiskalischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erzielt haben, zeigen, wie unsere Strategie des Aufbaus einer umfassenden Palette differenzierter Produkte und Dienstleistungen ein einzigartig diversifiziertes Unternehmen geschaffen hat, das über Marktzyklen hinweg nicht nur Bestand hat, sondern auch überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen kann.



Das Fintech-Unternehmen macht weiterhin Fortschritte bei der Ausweitung seines Geschäfts, selbst nach der fortgesetzten Ausweitung des Moratoriums für Studentenkredite, das nun im August auslaufen wird. Trotz des aktuellen Gegenwinds erhöhte das Management die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2022. Infolgedessen gehen die Analysten davon aus, dass der Umsatz von SoFi 1,5 Mrd. US-Dollar erreichen wird, was einem Wachstum von 47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und dass der Gewinn pro Aktie (EPS) bei minus 0,44 US-Dollar liegen wird.

Das größte Risiko bei SoFi ist die mangelnde Rendite, aber angesichts der kontinuierlichen Verbesserungen und des geschrumpften Kurs-Umsatz-Verhältnisses von 4,5 sollten mutige Anleger in Erwägung ziehen, noch heute in diese Aktie zu investieren.

2. UiPath

UiPath (WKN: A3CND6, 2,90 %) setzt Software-Roboter ein, um Routineaufgaben im Büro zu automatisieren. Obwohl das Unternehmen in guter Verfassung ist, ist die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 62 % eingebrochen. Am 1. Juni meldete das Unternehmen einen Umsatz von 245,1 Mio. US-Dollar im ersten Quartal, was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und sein bereinigter Gewinn pro Aktie von -0,03 US-Dollar lag über der Schätzung der Wall Street von -0,05 US-Dollar. Die GAAP-Bruttomarge von UiPath lag mit 82 % ebenfalls deutlich höher als der Wert von 74 % im gleichen Quartal des Vorjahres.

Die durchschnittliche jährliche Erneuerungsrate des Unternehmens – eine wichtige Kennzahl für SaaS (Software as a Service)-Unternehmen mit Abonnementverträgen – stieg um 50 % auf 977,1 Mio. US-Dollar. Aufgrund des guten Ergebnisses im ersten Quartal hob das Management die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr an. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen knapp 1,085 und 1,090 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von fast 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wenn UiPath die obere Grenze erreichen kann.

Ebenso prognostiziert das Management jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) im Bereich von 1,220 und 1,225 Mrd. US-Dollar bis zum 31. Januar 2023 und einen Nicht-GAAP-Betriebsgewinn von bis zu 15 Mio. US-Dollar.

Die solide Performance hat den Aktienkurs von UiPath getrieben, allerdings wird die Aktie immer noch unter dem 10-Fachen des Umsatzes gehandelt. Das bedeutet zwar nicht, dass die Aktie billig ist, aber das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist heute mehr als doppelt so niedrig wie zu Beginn des Jahres. Und angesichts der langfristigen Wachstumsbranche, in der das Unternehmen tätig ist, sollten die Anleger einen höheren Preis erwarten. Der Kurs ist trotz des starken Wachstums um mehr als 50 % gefallen, sodass UiPath im Moment einen Blick wert sein könnte.

Der Artikel Diese 2 Tech-Aktien, die um mehr als 50 % gefallen sind, könnten auf lange Sicht massive Gewinne abwerfen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Luke Meindl auf Englisch verfasst und am 06.06.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Luke Meindl hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt UiPath Inc.

Motley Fool Deutschland 2022