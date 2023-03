Diese 2 Dividendenaktien sind jetzt super günstig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

An den Börsen kommt so langsam der Optimismus zurück. Seit einigen Monaten steigen die Kurse deutlich an. Der DAX ist inzwischen sogar nur noch 4 % von seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2021 entfernt. An manchen Aktien ist die Kursrally aber komplett vorbeigegangen. Als Anleger kann man die Gelegenheit nutzen und günstige Aktien mit hoher Dividende aufsammeln.

Zwei günstig bewertete Aktien mit hoher Dividende

Hier sind zwei Aktien, die in den letzten Jahren mit soliden Gewinnen beeindruckt haben, eine hohe Dividende zahlen und trotzdem günstig bewertet sind.

Volkswagen

Der erste Kandidat ist die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403). Diese tritt schon seit knapp zehn Jahren auf der Stelle. Zwar gab es immer mal wieder das eine oder andere Zwischenhoch, aber letztendlich konnten die Kursgewinne nicht gehalten werden.

Dabei konnte Volkswagen in den letzten Jahren mit seinen Geschäftszahlen überzeugen. Im Geschäftsjahr 2021 lag der Nettogewinn bei 14,8 Mrd. Euro, oder 29,65 Euro je Aktie. Im vergangenen Jahr lag das Ergebnis nach vorläufigen Zahlen um 2 % höher, also knapp über 30 Euro je Aktie.

Aktuell zahlt man aber nur 140 Euro für eine Vorzugsaktie des Konzerns (Stand: 03.03.2023, relevant für alle Kurse). Man bekommt die Aktie also schon für weniger als das 5-Fache des letzten Jahresgewinns.

Wenn die Aktie schon nicht so recht steigen will, kann man sich aber wenigstens über eine sehr ordentliche Dividende freuen. In diesem Jahr werden 8,76 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet. Beim aktuellen Aktienkurs ergibt das eine Rendite von sehr guten 6,5 %.

Und in diesem Jahr könnte der Gewinn sogar noch weiter steigen. Denn Volkswagen peilt einen Umsatzanstieg um bis zu 15 % bei einer im besten Fall leicht steigenden Rendite an. Beste Voraussetzungen für eine weiter steigende Dividende also.

Mercedes-Benz

Kommen wir damit zum nächsten Kandidaten, der Mercedes-Benz (WKN: 710000)-Aktie. Auch bei Mercedes laufen die Geschäfte auf Hochtouren.

Der Umsatz konnte im letzten Jahr um 12 % auf 150 Mrd. Euro gesteigert werden und der Gewinn je Aktie sogar um mehr als 30 % auf 13,50 Euro. Auch hier ist die Aktie im Vergleich zum Gewinn je Aktie fast schon lächerlich günstig bewertet. Denn aktuell zahlt man für einen Anteilsschein nur 75,28 Euro. Auch für die Mercedes-Aktie zahlt man also kaum mehr als das 5-Fache des letzten Jahresgewinnes.

Tatsächlich liegt die Dividendenrendite bei der Mercedes-Aktie sogar noch ein kleines Stück höher als beim Konkurrenten Volkswagen. In diesem Jahr will der Konzern satte 5,20 Euro je Aktie ausschütten. Beim aktuellen Aktienkurs ergibt das eine beeindruckende Rendite von knapp 7 %.

Allerdings rechnet Mercedes im Gegensatz zu Volkswagen in diesem Jahr mit einem schwächeren Ergebnis. Der Umsatz soll auf Vorjahresniveau konstant bleiben. Der Gewinn dagegen soll etwas unter dem Vorjahresniveau liegen. Zusätzlich zur Dividende kauft Mercedes aber auch noch eigene Aktien zurück. Bis Ende des nächsten Jahres will das Unternehmen Aktien im Wert von bis zu 4 Mrd. Euro zurückkaufen. Dadurch wird das Ergebnis je Aktie schneller steigen als der absolute Gewinn. Damit steigt auch der Spielraum für weiter steigende Dividenden.

