Dienstrad-Leasing trotz Homeoffice? Mit mein-dienstrad.de problemlos möglich

Oldenburg (ots) -Das Arbeiten im Homeoffice und die Möglichkeit, ein hochwertiges Dienstrad kostengünstig zu fahren, zählen aktuell zu den gefragtesten Benefits, die ein Arbeitgeber anbieten kann. Was viele nicht wissen: Beides lässt sich sinnvoll miteinander kombinieren und kann einen wichtigen Beitrag zu einer höheren Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeitenden leisten."Tatsächlich denken immer noch viele Menschen, dass sich das Dienstrad-Leasing und ein dauerhaftes oder vorübergehendes Arbeiten im Homeoffice ausschließen", erklärt Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de, "dabei muss ein Dienstrad nicht ausschließlich für den Weg zur Arbeit genutzt werden. Es kann selbstverständlich auch in der Freizeit gefahren werden und ist somit für Menschen, die komplett oder gelegentlich im Homeoffice arbeiten, ein attraktives Extra."Homeoffice und Dienstrad als Kombination mit vielen VorteilenSeit Corona haben viele Unternehmen die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, fest etabliert. Zudem wollen zahlreiche Angestellte auf die damit einhergehende höhere Flexibilität nicht mehr verzichten. Es ist davon auszugehen, dass Remote Work auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Arbeitslebens bleiben wird. Immer mehr Unternehmen ermöglichen den Angestellten schon heute, komplett von zu Hause zu arbeiten. Wenn der Weg zur Arbeit, der normalerweise zu Fuß, per Rad, mit dem Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird, zum Teil oder sogar komplett entfällt, fehlt es vielen Arbeitnehmenden jedoch an genügend Bewegung. An ungemütlichen Tagen kann es sogar passieren, dass Angestellte im Homeoffice gar keinen Schritt vor die Tür machen.Homeoffice stellt Unternehmen somit vor allem in Bezug auf das betriebliche Gesundheitsmanagement vor große Herausforderungen. Das Dienstrad-Leasing kann hier einen effektiven Anreiz setzen, um auch beim Arbeiten in den eigenen vier Wänden für ausreichende Bewegung zu sorgen. Sei es, um in der Mittagspause kurz aufs Bike zu steigen und zum Bäcker zu fahren oder, um nach Feierabend bei einer kleinen Tour vom Arbeitsalltag zu entspannen.Ein weiterer Vorteil: Beim Dienstrad-Leasing ergeben sich für den Arbeitnehmer gegenüber dem Direktkauf Kostenersparnisse von bis zu 40 Prozent. Dank der kleinen Nutzungsraten können sich teilnehmende Angestellte auch hochpreisige Räder leisten. Diese wiederum befinden sich auf dem aktuellen Stand der Technik und sind besonders komfortabel zu fahren. Nach Ablauf des Leasingzeitraums von 36 Monaten wird das Fahrrad einfach durch ein neues ersetzt. Radfahren auf einem modernen E-Bike macht Spaß und steigert so die Motivation, regelmäßig auf das Dienstrad zu steigen.Remote-Work und Dienstrad-Leasing in Zeiten des FachkräftemangelsImmer mehr Unternehmen haben Schwierigkeiten, offene Stellen adäquat zu besetzen. Der demografische Wandel, aber auch die steigenden Ansprüche der Nachwuchstalente sorgen dafür, dass in vielen Branchen ein Kampf um die besten Fachkräfte entbrannt ist. Unternehmen, die ihren Angestellten keine attraktiven Benefits anbieten, erhalten meist nur wenige oder unzureichend qualifizierte Bewerbungen. Insgesamt gewinnen dabei Benefits, die auch in der Freizeit genutzt werden können, stärker an Bedeutung. Ein Dienstrad, das problemlos nach Feierabend, am Wochenende oder in den Ferien gefahren werden kann, kommt diesem Wunsch besonders gut entgegen.Dienstrad-Leasing und Homeoffice werden nicht nur von Jobsuchenden honoriert, auch das bereits vorhandene Team freut sich über beide Extras und bindet sich im Idealfall länger an ein Unternehmen."Remote-Work und Dienstrad-Leasing liegen absolut im Trend und lassen sich ideal miteinander kombinieren. Beides entspricht einem modernen New-Work-Konzept, von dem sowohl die Angestellten als auch die Unternehmen profitieren", fasst Nothnagel zusammen.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen.Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. 