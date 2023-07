Dienstleistungs-Offshoring: Kearney Studie zeigt, dass Deutschland bald vorne mitspielen könnte

Düsseldorf (ots) -In der neuesten Ausgabe ihres Global Services Location Index (GSLI) hat die Unternehmensberatung Kearney die Attraktivität von Standorten für die internationale Verlagerung von unternehmensnahen Dienstleistungen analysiert, die in der Digitalisierung eine immer größere Rolle spielen. Die Bandbreite der Dienstleistungen ist vielfältig: Vom Callcenter über den IT-Support bis hin zu Finanzbuchungen oder Programmierungsdienstleistungen. China, Indien und Malaysia führen wie in den vergangenen Jahren die Rangliste an, geht es bei der Auslagerung von Dienstleistungen doch vor allem um Kostenreduzierung auf der einen und hohe Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf der anderen Seite. Westliche Länder und auch gerade Deutschland können allerdings bei Faktoren punkten, die aufgrund steigender Automatisierung immer wichtiger werden.Ein Schwerpunkt der 12. Ausgabe des GSLI liegt auf der Zukunftsfähigkeit der Standorte. Hierfür haben die Autoren eine "talent regeneration matrix" entwickelt, die auswertet, inwieweit Länder in der Lage sind, ihre Arbeitnehmer fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Bei immer stärker voranschreitender Automatisierung und dem vermehrten Einsatz künstlicher Intelligenz wird es in Zukunft stärker auf gut ausgebildete Fachkräfte ankommen. Die Autoren prognostizieren, dass der Wissensvorsprung gut ausgebildeter Mitarbeiter zukünftig die Kosteneinsparung überwiegen und einige teure Standorte wieder attraktiver machen. Hinzu kommt die Ausrichtung auf und der Stellenwert von technologischen Innovationen. Hier stechen besonders die USA, China, Großbritannien, Indien, Deutschland, Kanada und Singapur hervor.In Deutschland wird vor allem die starke Industrie-Position genutzt, um die Entwicklung künstlicher Intelligenz, maschinellen Lernens oder Big Data-Lösungen voranzutreiben. Außerdem werden die Anstrengungen von Politik und Wirtschaft gelobt, MINT-Berufe aktiv zu fördern und Bildung und Wirtschaft zusammenzubringen. Hier stechen besonders KI-Hubs wie das Cyber Valley in Stuttgart oder das Berlin Center for Digital Transformation hervor.Obwohl Kostenfaktoren nach wie vor die größte Rolle bei der Wahl für Offshoring-Standorte spielen, ist der Vorteil durch den Fokus auf moderne Technologien schon jetzt im Index abzulesen. Die gesteigerte Aktivität und Patentanmeldungen in den Bereichen AI, Blockchain oder Robotics haben etwa Großbritannien erstmals in die Top 5 des GSLI katapultiert und geben einen Vorgeschmack, was in Zukunft wichtig wird.Die gesamte Studie können Sie hier lesen: https://www.kearney.com/service/digital/gsli/2023-full-reportÜber die Methodik des GSLI:Die 78 Länder des Global Services Location Index 2023 wurden auf der Grundlage von Unternehmensangaben, aktuellen Aktivitäten im Bereich Remote Services und staatlichen Initiativen zur Förderung des Sektors ausgewählt. Sie wurden anhand von 52 Kriterien in vier Hauptkategorien bewertet: finanzielle Attraktivität, Qualifikation und Verfügbarkeit von Mitarbeitern, Geschäftsumfeld und digitale Resonanz. In diesem Jahr hat Kearney den Index neu ausgerichtet, um ihn zukunftsorientierter zu gestalten und die digitale Resonanz sowie die Fähigkeit und Verfügbarkeit von Talenten zu erfassen. Im Zuge dessen wurden einige Metriken aus den Bereichen "Verfügbarkeit von Fachkräften" und "Digitale Resonanz", die sich auf die traditionelle IT konzentrierten, gestrichen und neue, digital ausgerichtete Parameter hinzugefügt. Dies führte zusammen mit globalen Trends und wichtigen lokalen Disruptoren zu deutlichen Unterschieden in den Rankings einiger Länder.Über Kearney:Kearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100 Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und Stärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern auch umzusetzen.www.de.kearney.comPressekontakt:Verena HerbDirector Marketing & Communications DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659 363verena.herb@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell