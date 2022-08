Diebold Nixdorf Incorporated-Aktie: Ausblick für 2022 revidiert!

Finanztrends Video zu Diebold



mehr >

Für das Gesamtjahr 2022 lautet der revidierte Ausblick des Unternehmens: Vorheriger revidierter Ausblick: Ausblick Gesamtumsatz $3.7B - $3.55B - $3.9B $3.75 Mrd. $ Bereinigtes EBITDA (Non-GAAP-Kennzahl)1 $320 Mio. - $320 Mio. - $350 Mio. $350 Mio. Freier Cashflow (Non-GAAP-Kennzahl)2 Break even Break even Return on Invested Capital (Non-GAAP-Kennzahl ~13% ~13%)1,3 1 - In Bezug auf die Prognosen des Unternehmens für… Hier weiterlesen