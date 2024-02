Diebold Nixdorf Aktie: Der ganz große Wurf!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diebold Nixdorf liegt bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,15 für "Computer & Peripheriegeräte" deutlich unterdurchschnittlich ist. Dies deutet darauf hin, dass Diebold Nixdorf unterbewertet ist und erhält dementsprechend eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Diebold Nixdorf sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 zeigt aktuell einen Wert von 20,62, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 30,09 und deutet auf eine neutrale Position hin, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Diebold Nixdorf-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +41,72 Prozent, was ebenfalls eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,69 USD) liegt mit einer Abweichung von +13,27 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 33,63 USD, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Diebold Nixdorf zeigt eine vorwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Diebold Nixdorf-Aktie in der Gesamtbetrachtung "Gut"-Bewertungen auf fundamentaler Ebene und in der einfachen Charttechnik, während die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet wird.