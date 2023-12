Diebold Nixdorf Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Diebold Nixdorf-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass sie 11651,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte, 11651,49) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der RSI für Diebold Nixdorf beträgt 29,18, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 20,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Diebold Nixdorf kann die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Diebold Nixdorf-Aktie auf 20,55 USD, während der aktuelle Kurs bei 27,57 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +34,16 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 21,7 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +27,05 Prozent ebenfalls als "Gut" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".