Diebold Nixdorf Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

An der Heimatbörse New York notiert Diebold Nixdorf per 22.02.2023, 08:11 Uhr bei 2.79 USD. Diebold Nixdorf zählt zum Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Unsere Analysten haben Diebold Nixdorf nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Diebold Nixdorf ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Diebold Nixdorf-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,54, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,33, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Diebold Nixdorf von 2,79 USD ist mit +4,1 Prozent Entfernung vom GD200 (2,68 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,03 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +37,44 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Diebold Nixdorf-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Diebold Nixdorf mit einem Wert von 20,06 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 85,92 , womit sich ein Abstand von 77 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

