Diebold Nixdorf Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Stimmung und das Interesse an Diebold Nixdorf-Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben einen guten Überblick über die langfristige Stimmungslage. Laut unserer Untersuchung zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Note für das langfristige Stimmungsbild bei Diebold Nixdorf.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Diebold Nixdorf von unseren Analysten eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -11546,52 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Diebold Nixdorf-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet jedoch auf eine gute Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Diebold Nixdorf-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,81 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27,7 USD liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf eine gute Bewertung hin.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung für die Diebold Nixdorf-Aktie basierend auf der technischen Analyse.