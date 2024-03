Diebold Nixdorf Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Diebold Nixdorf auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,57 Punkte, was bedeutet, dass Diebold Nixdorf weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,66, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Diebold Nixdorf verläuft derzeit bei 24,88 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 33,92 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +36,33 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt +7,61 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Diebold Nixdorf in den sozialen Medien beobachtet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Diebold Nixdorf wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei Diebold Nixdorf beträgt das aktuelle KGV 20, vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" haben im Durchschnitt ein KGV von 77. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Diebold Nixdorf daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.