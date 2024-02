Dickson Concepts Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Anleger-Stimmung bei Dickson Concepts in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dickson Concepts-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 4,25 HKD. Der letzte Schlusskurs von 4,38 HKD weicht somit um +3,06 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,5 HKD nahe dem letzten Schlusskurs (-2,67 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Dickson Concepts-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Dickson Concepts in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,48 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -10,67 Prozent gefallen sind, bedeutet das eine Outperformance von +30,16 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Dickson Concepts mit -5,22 Prozent über dem Durchschnitt von -24,7 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dickson Concepts mit einem Wert von 5,62 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 37,88, womit sich ein Abstand von 85 Prozent errechnet. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.