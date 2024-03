Dickson Concepts Aktie: DAS heißt noch nichts

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Dickson Concepts als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dickson Concepts-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,39, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,33, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dickson Concepts-Aktie bei 5,83, was unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent) liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 37,64 auf. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Dickson Concepts-Aktie für die letzten 200 Handelstage auf 4,29 HKD festgelegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,7 HKD liegt, was einer Abweichung von +9,56 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,98 Prozent) liegt.

Zusammenfassend erhält die Dickson Concepts-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis, eine "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf Sentiment und Buzz und gemischte Bewertungen in der technischen Analyse.