Dickson Concepts Aktie: Abwarten

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Dickson Concepts in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie dienen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Diskussionsthemen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Dickson Concepts im letzten Jahr eine Rendite von 19,48 Prozent erzielt, was 24,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -10,33 Prozent, wobei Dickson Concepts aktuell 29,81 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dickson Concepts-Aktie der letzten 200 Handelstage um 4 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -1,78 Prozent ein "Neutral"-Rating auf. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Dickson Concepts als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 5,62 liegt insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 37,89 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".