Dicker Data Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Dicker Data-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,22 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,97 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +7,34 Prozent liegt, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 11,44 AUD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise einen Abstand von -4,11 Prozent hat und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Dicker Data-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 53,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 54,85 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Dicker Data-Aktie war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen überwogen positive Themen in der Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dicker Data gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigte eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Dicker Data-Aktie.