Dicker Data Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Dicker Data zeigt der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis aktuell eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 69,33 Punkten, während der RSI25 bei 37,1 Punkten liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Dicker Data war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. Aktuell zeigen sich die Anleger auch überwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich ebenfalls ein positives Bild für Dicker Data. Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dicker Data bei 9,27 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,89 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +28,26 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,26 AUD, was einer Distanz von +5,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" auf Basis der technischen Analyse.