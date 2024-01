Dick's Sporting Goods Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dick's Sporting Goods bei 146,95 USD liegt, was einer Entfernung von +13,91 Prozent vom GD200 (129,01 USD) entspricht. Dies signalisiert ein "Gut"-Rating gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 125,42 USD, was einem Abstand von +17,17 Prozent entspricht, was erneut ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Dick's Sporting Goods-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 3,82 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Dick's Sporting Goods-Aktie von der Redaktion neutral bewertet.

Für die Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,13 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 zeigt jedoch einen Wert von 27,84, was bedeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 9 positive, 6 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 159 USD, was einer Steigerung um 8,2 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Dick's Sporting Goods-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.