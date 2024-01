Dick's Sporting Goods Aktie: Was wird das noch werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dick's Sporting Goods liegt mit 12,33 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Spezialität Einzelhandel". Dies entspricht einem Abstand von 67 Prozent, da der Durchschnittswert bei 36 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Dick's Sporting Goods eine Rendite von 3,82 % aus, was 0,46 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Auf Basis der aktuellen Kurse wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Dick's Sporting Goods eine Rendite von 38,96 Prozent, was 27,87 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie sogar 42,41 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Dick's Sporting Goods liegt bei 73,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Über- noch eine Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Dick's Sporting Goods daher ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.