Dick's Sporting Goods Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Sportartikelkette Dick's Sporting Goods weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,82 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,38 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Dick's Sporting Goods gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 129,01 USD, während der aktuelle Kurs 146,95 USD beträgt, was zu einer Abweichung von +13,91 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 125,42 USD um 17,17 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 45,13 Punkten liegt. Jedoch ergibt sich beim 25-Tage-RSI eine positive Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis als überverkauft eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und in den letzten Tagen war überwiegend negativ, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer schlechten Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Dividende, gute Bewertungen in der technischen Analyse, und eine negative Anleger-Stimmung, was zu einer gemischten Bewertung der Aktie von Dick's Sporting Goods führt.