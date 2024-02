Dick's Sporting Goods Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Aktie von Dick's Sporting Goods wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 9 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (161,07 USD) hat die Aktie ein leichtes Abwärtspotenzial von -0,68 Prozent. Insgesamt erhält Dick's Sporting Goods also eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte die Aktie von Dick's Sporting Goods im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,75 Prozent erzielen, was 25,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -8,86 Prozent, während Dick's Sporting Goods aktuell 25,6 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dick's Sporting Goods bei 13,1, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,03 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild. Während die Aktie von den Analysten positiv bewertet wird und auch in Bezug auf die Rendite gut abschneidet, zeigen das Sentiment und die Diskussionen der Anleger eine eher negative Tendenz. In fundamentalen Kriterien wird die Aktie jedoch als unterbewertet angesehen.