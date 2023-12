Dick's Sporting Goods Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Analysten bewerten die Aktie von Dick's Sporting Goods langfristig als "Gut", da von insgesamt 18 Analysten 9 eine positive Bewertung abgaben, während 6 neutral waren und keine negativ bewerteten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 159 USD, was einer Erwartung von 8,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie von Dick's Sporting Goods bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Dick's Sporting Goods ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,33 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "günstig" bewertet und erhält somit auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 46,28 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist. Zusammenfassend erhält das Wertpapier daher in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.