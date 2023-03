Dick's Sporting Goods Aktie: So kann es weitergehen!

Für die Aktie Dick's Sporting Goods aus dem Segment "Fachgeschäfte" wird an der heimatlichen Börse New York am 08.03.2023, 12:30 Uhr, ein Kurs von 146.79 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Dick's Sporting Goods auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Dick's Sporting Goods mit einer Rendite von 13,62 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 103,36 Prozent. Auch hier liegt Dick's Sporting Goods mit 89,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Dick's Sporting Goods wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Dick's Sporting Goods aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Dick's Sporting Goods liegt im Mittel wiederum bei 141,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 146,79 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -3,43 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Dick's Sporting Goods insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Dick's Sporting Goods-Aktie ein "Buy"-Rating.

