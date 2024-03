Dick's Sporting Goods Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividendenrendite der Aktie von Dick's Sporting Goods liegt derzeit bei 2,66 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandels einen geringeren Ertrag von 0,81 Prozentpunkten bedeutet. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet, da die Dividenden nur leicht niedriger ausfallen.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aktie von Dick's Sporting Goods stattgefunden, wovon 2 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie. Im zurückliegenden Monat wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen von den Analysten abgegeben, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 164,5 USD, was ein Abwärtspotential von -22,21 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 211,48 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für diesen Punkt der Analyse und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Dick's Sporting Goods.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat die Aktie von Dick's Sporting Goods in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +35,49 Prozent erzielt, was auf eine Performance von 38,68 Prozent hinausläuft. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -4,63 Prozent über dem Durchschnittswert um 43,31 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommentare zu Dick's Sporting Goods auf sozialen Plattformen waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Faktoren, dass die Aktie von Dick's Sporting Goods gemischte Einschätzungen erhält, mit positiven Bewertungen in einigen Bereichen und negativen in anderen.