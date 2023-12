Diatreme Resources Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten Wochen wurde bei Diatreme eine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Diese positive Veränderung ist das Ergebnis einer Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die in dieser Auswertung berücksichtigt wird. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Darüber hinaus wurde eine höhere Aufmerksamkeit in Bezug auf die Diskussion und die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Diatreme daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen kann einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde über Diatreme auf diesen Plattformen untersucht und festgestellt, dass sie überwiegend positiv waren. Auch die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Zusammenhang wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Diatreme herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt ebenfalls weder im überkauften noch überverkauften Bereich. Dementsprechend wird die Aktie auch für den RSI25 mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Insgesamt erhält das Diatreme-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Diatreme-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt, dass der Wert aktuell bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,025 AUD liegt deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ebenfalls über dem Wert, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Diatreme-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.