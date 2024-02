Dianomi Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben Dianomi auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Dianomi diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Dianomi in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dianomi liegt bei 49,5, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält Dianomi daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Dianomi um 4,74 Prozent von der GD200 (54,06 GBP) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 42,73 GBP auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Dianomi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.