Dianomi Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse für die Aktie von Dianomi zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 54,51 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,505 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -99,07 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 40,05 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -98,74 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz rund um Dianomi betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien. Die Redaktion bewertet dies als "Neutral" und stellt fest, dass die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie darauf hindeutet, dass das Unternehmen derzeit weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Dementsprechend erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass sowohl der RSI als auch der RSI25 eine Einstufung als "Schlecht" für die Aktie von Dianomi ergeben. Der RSI liegt bei 100, während der RSI25 bei 85,71 liegt, was zu einem Gesamtbild führt, das die Aktie als "Schlecht" einstuft.