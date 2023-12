Dianomi Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung einer Aktie ist es entscheidend, die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu berücksichtigen.

In Bezug auf Dianomi zeigt die Analyse interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hindeutet und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Dianomi.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dianomi derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 62,88 GBP, während der Kurs der Aktie bei 45 GBP liegt, was einer Abweichung von -28,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Dianomi wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Dianomi sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dianomi liegt bei 50, was als neutrale Bewertung interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist.

Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".