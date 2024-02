Diana Shipping Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Diana Shipping-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,92 USD um 14,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -2,01 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Diana Shipping zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Diana Shipping eine Dividendenrendite von 17,54 % auf, was einen Mehrertrag von 12,46 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal das Rating "Gut", 1-mal das Rating "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Diana Shipping vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 36,99 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 4 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhalten die Bewertungen durch institutionelle Analysten also die Stufe "Gut".