Diana Shipping Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die fundamentale Analyse der Diana Shipping zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zur Branche "Marine" deutlich unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,25, während das Branchen-KGV bei 27,27 liegt, was zu einer Unterbewertung von 81 Prozent führt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Diana Shipping in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,37 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 13,2 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,57 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 146,86 Prozent verzeichnete, liegt Diana Shipping 152,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Diana Shipping liegt bei 39,13, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "Neutral"-Situation hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Diana Shipping bei 3,61 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,01 USD liegt, was einem Abstand von -16,62 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von -5,94 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird das Gesamtbefund daher als "Schlecht" eingestuft.