Dian Diagnostics Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Dividendenrendite von Dian Diagnostics beträgt derzeit 0,85 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,32 Prozent liegt. Daher haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat signifikant, was zu einer positiven Bewertung führte. Die Diskussionen über das Unternehmen nahmen ebenfalls zu, was zu einer weiteren positiven Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Dian Diagnostics-Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass die Dian Diagnostics-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 82 überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 70 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führte dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für den RSI.

Im Branchenvergleich erzielte Dian Diagnostics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,73 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -8,92 Prozent, was bedeutet, dass Dian Diagnostics eine Outperformance von +5,18 Prozent erzielt hat. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Dian Diagnostics 1,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

